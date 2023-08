Pretparkdeskundige over Speelstad-plannen: 'Indoor-kermis werkt niet meer'

"Het mag van mij wel weer een speelstad worden", zei voormalig Speelstad Oranje-burgemeester Jos Juurlink drie jaar geleden. "Kinderen blijven spelen." Het binnenspeelparadijs sloot acht jaar geleden de deuren en sindsdien flirt eigenaar Hennie van der Most af en aan met het idee om de speelstad weer te openen. Hoe realistisch en haalbaar is dat?

Voor een antwoord op die vragen reizen we af naar Breda. Goof Lukken is daar docent bij de studierichting Attractions & Theme Parks Management aan de Breda University of Applied Sciences. "Pretparkdeskundige mag ook", zegt hij. Hij werkt al 35 jaar in die branche en creëerde de enige opleiding tot pretpark- of dierentuinmanager in Nederland.

'Innovatief voor die tijd'

"Speelstad Oranje was een van de klassieke oude parken, omdat ze een oude aardappelfabriek hadden omgebouwd tot attractiepark. Hennie van der Most was voor die tijd heel innovatief. Hij plaatste er allerlei attracties in en maakte er echt een stad van met een burgemeester die je ontving."

Vanaf de jaren tachtig werkte dat lang goed. Tot in 2015, toen Van der Most na teruglopende bezoekersaantallen de speelstad sloot. "Je ziet dat een aantal concepten, zoals ook Het Land van Ooit, het niet haalden, omdat ze niet met de markt meebewogen. Het grote omslagpunt is de opening van Disneyland Parijs. Toen is de lat omhooggegaan. In Nederland heeft De Efteling zich doorontwikkeld. Dierentuinen hebben het heel goed gedaan."

Verouderd concept