Openingsrace MotoGP gecanceld vanwege corona

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het openingsweekend van de MotoGP geannuleerd. De race in Qatar zou volgend weekend plaatsvinden. De internationale motorsport federatie FIM heeft in overleg met IRTA, de organisatie die alle teams vertegenwoordigd, en organisator Dorna daartoe besloten.

De reden van de annulering is dat de MotoGP-machines nog in Italië staan en alles uit Italië dat aankomt in Qatar moet twee weken in quarantaine.

De Moto2- en Moto3-klassen gaan wel door. Beide klassen hadden eerder deze week al een test in Qatar en hoeven dus niet in quarantaine.

TT Assen

Er is geen enkele indicatie dat de TT in Assen in gevaar komt. Die staat gepland voor 28 juni. Een week daarvoor zijn alle motoren in Duitsland te bewonderen.