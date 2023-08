Amersfoorters over de zeik door 'Drentse' Pissende IJsbeer

Het heeft even geduurd, want de ijsbeer staat al een maand lang elke paar minuten te urineren. Het dier lijkt een parodie op Manneken Pis in Brussel, maar er zit wel degelijk een diepere gedachte achter. Klimaatverandering. "Dit beeld vertelt in een notendop waar het in onze wereld over gaat. Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, ijsberen wiens leefomgeving steeds kleiner worden", vertelt museumdirecteur Paul Baltus aan RTV Utrecht