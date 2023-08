Spitse vertrouwt op eigen inzicht tegen onvoorspelbaar Zuid-Afrika

VOETBAL - De Oranje Leeuwinnen maken indruk op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland en worden voorafgaand aan de achtste finales beschouwd als één van de favorieten voor de titel. Toplanden als de VS, Engeland, Frankrijk en Spanje vallen vooralsnog tegen en Duitsland en Brazilië zijn zelfs al uitgeschakeld. Aanvoerder Sherida Spitse uit Emmen kijkt met vertrouwen uit naar de achtste finale tegen Zuid-Afrika.

Op papier is Zuid-Afrika een tegenstander die Nederland moet kunnen verslaan. De Afrikanen staan 54e op de wereldranglijst, Nederland staat 9e. Maar met het onvoorspelbare voetbal dat Zuid-Afrika dit WK laat zien, blijft Spitse op haar hoede. "Ze hebben een paar hele goede spelers. Daar gaan we onze handen vol aan krijgen", vertelt ze tegen de NOS

Van middenveld naar verdediging

Ajacied Spitse heeft onder bondscoach Andries Jonker een nieuwe rol in het team gekregen. Ze is vanuit het middenveld een linie terug gezakt in de 3-5-2 opstelling die Jonker hanteert. Daardoor staat ze zondagnacht tegenover de Zuid-Afrikaanse spits Thembi Kgatlana, die met twee goals en twee assists belangrijk is geweest voor haar team dit toernooi.

Spitse kent echter geen angst voor de rappe Kgatlana, ondanks dat ze het van haar eigen snelheid niet moet hebben. "Ik ga het met mijn inzicht oplossen", zegt ze vol zelfvertrouwen. "Ik kan het spelletje aardig lezen. Ook tegen Portugal en de VS kregen we te maken met snelle aanvallers, maar volgens mij zijn we niet veel in de problemen gekomen. We geven elkaar rugdekking en doen het samen."