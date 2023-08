Steegje vol graffiti moet centrum Emmen ietsje opfleuren

Het moet het mooiste steegje van Drenthe worden. In opdracht van ondernemers en buurtbewoners van de Wilhelminastraat in Emmen toveren deze kunstenaars de doorgang tussen die straat en de parkeerplaats erachter om in een kleurrijke passage.

Buurtbewoner Franc Stanti laat namens De Linde (dat is de Vereniging Van Eigenaren) weten dat veel medebewoners de steeg als onveilig ervaren. "Het was altijd een smoezelig steegje, met graffiti die niet zo mooi was als dat het nu wordt."

Veel bewoners van de flats erboven en in de buurt zijn al op leeftijd en hebben last van illegale graffitispuiters, hangjeugd of wildplassers in de doorgang. Ook de ondernemers, zoals de kapper, de vishandelaar en de bowlingbaaneigenaar zien de steeg graag opgefleurd worden.

'Veiliger gevoel'

"Het is de bedoeling om een veiliger gevoel te creëren voor de mensen die hier onderdoor lopen", laat Stanti weten. Zelf woont hij boven het steegje.

De bewoners en ondernemers sloten de handen ineen en verzamelden geld om het steegje op te knappen. Ze kregen hulp van het Buurtcultuurfonds en goedkeuring van de gemeente Emmen. Kunstenaar Karin Siebring werd benaderd met de vraag of zij het halletje nieuw elan kon geven.

"Het is zowel een kunstproject als een maatschappelijk project en dat spreekt me wel aan", vertelt Siebring met een spuitbus in haar hand. Ze produceert allerlei herkenningspunten uit de stad op de muur, zoals de Hondsrugtoren, café De Brasserie en de grote kerk op het marktplein.

Verder komen de vier natuurelementen aan bod in tekeningen van water, vuur, lucht en aarde. Hunebedden ontbreken niet en ook een lindeboom, die tot een paar jaar geleden langs de straat vlak voor de steeg pronkte, krijgt een plek. "Die moesten we van de bewoners terugbrengen op de muur."

'Graffiti werkt beter dan een Picasso'

Siebring schakelde de hulp in van graffitikunstenaar Jim Haan uit Den Haag. In het wereldje een bekende naam, wiens werk je niet zomaar overspuit. "Ik krijg vaak van dit soort klussen. Het is de beste remedie tegen illegale graffiti. Als je op zo'n plek een Picasso van een miljoen neerzet, staat er volgende week een naam overheen", lacht hij.