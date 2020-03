OCS #21: Clubicoon Benjamins voor altijd 'Mister Elim'

"Ja, hoe kom ik aan die bijnaam." Benjamins herhaalt de vragen die hem gesteld worden. Hij staat niet graag in de spotlights, weegt antwoorden af, maar sinds het begin van de rubriek over het Onze Club Sterrenteam Elim staat één onderwerp hoog op het lijstje: 'Mister Elim' Bertus Benjamins.

Leider

"Ik ben de club altijd trouw gebleven. Ik heb ook wel 'aanbiedings' gehad. We speelden toen in de hoogste amateurklasse. Waarom zou ik dan vertrekken? Ik heb het bij de club altijd geweldig naar mijn zin", legt Benjamins uit.

Het clubicoon was jarenlang de voorstopper van Elim. "Later ben ik gebombardeerd tot laatste man. Regelmatig scoorde ik ook", glimt Benjamins. Vrouw Marry blijft trouw buiten de camera en breidt een sjaal. Even komt ze de woonkamer binnen om te zien hoeveel stoelen er voor het interview verschoven wordt. "Ik had wel een stukje techniek en karakter. Ook was ik een leider in het veld."

Olympisch Stadion

Benjamins haalt een tekening van de muur. De rots in de branding van weleer is geportretteerd. Een cadeau tijdens zijn laatste wedstrijd voor Elim. "Het hoogtepunt was de promotie naar de eerste klasse. Ook heb ik in meerdere Noordelijke elftallen gespeeld. We speelden een oefenduel voor Ajax - AZ aan. Op een gegeven moment zaten er 60.000 mensen in het Olympisch Stadion. Ja, prachtig."

Na zijn actieve bestaan bij Elim bleef Benjamins altijd bij de club. Van dichtbij ziet hij de formatie van Jan-Otto Benjamins laatste staan in de tweede klasse J. "Ja, dat doet pijn", zegt hij eerlijk. "We hadden er veel meer van verwacht. Ik vind het geweldig jammer voor Jan-Otto. Hij is aan zijn laatste seizoen bezig."

Dertig jaar jonger

Van de mentaliteit van vroeger kunnen de spelers van Elim een hoop leren. "Mij is wel eens vierhonderd gulden geboden om Spakenburg kampioen te laten worden. Dan noemden ze ons boeren. Toen heb ik er niemand meer langs gelaten." Of 'Mister Elim' wel eens had gehoopt dat hij dertig jaar jonger was, zodat hij het huidige eerste uit de brand kon helpen? "Ja, ja", begint Benjamins stiekem te lachen. "Jawel, jawel."