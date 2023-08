Anco Jansen en Evert ten Napel nemen kijkje op laatste dag foto-expositie FC Emmen

Jansen haakt in: "Zo slecht speelden wij niet en we kregen ook nog een aantal grote kansen. In het begin van de eredivisie speelden we misschien wat naïef. Wel met goed spel, maar we zetten ook weleens de sluizen open. Dat kon niet op dat niveau, kwamen we achter."

'Nostalgie'

De oud-speler is voor de foto-expositie voor het eerst weer terug op de club, afgezien van één keer toen hij als speler van NAC op bezoek kwam. "Het is nostalgie. Ik ben nu een fase verder en inmiddels gestopt met voetballen. Dan is dit wel leuk om te zien."

Ten Napel was ook benieuwd en combineert het met familiebezoek. "Ik kijk zo of ik nog ergens bij een familielid terechtkan voor een broodje of een kop koffie. Ik zal misschien in het nieuwe seizoen ook nog wel een keer een wedstrijd bezoeken. Waarschijnlijk Emmen tegen Groningen. Ik denk dat ik daar naartoe ga", kijkt hij reikhalzend uit naar de derby.