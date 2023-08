Plannen voor luxe koopappartementen en stadsvilla's langs Griendtsveenweg Hoogeveen

Meer panden in bezit

Heti Group is in het bezit van meer panden in Hoogeveen. De voormalige locatie van verzekeringsmaatschappij Univé aan het Haagje is in bezit van het bedrijf. In het gebouw zijn studio's gebouwd. Het complex is in 2021 opgeleverd. De organisatie omschrijft zichzelf als een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van vastgoed, aangepast aan het Midden-Oosten.