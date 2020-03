International met geamputeerd been speelt in het stadion van FC Emmen

Sinds zijn twaalfde moet de Assenaar door het leven met één been. Maar bij de pakken neer gaan zitten past niet bij Francis. En zijn dromen opgeven ook niet. "Ik heb er altijd van gedroomd om profvoetballer te worden. Dat is het wat mij vrolijk maakt en wat me helpt om positief te blijven."

Doorzetter

"Nooit opgeven, never give up", dat is het credo van Maria. Die levensinstelling heeft hem door moeilijke periodes in zijn leven geholpen. "Ik ben niet iemand die bij een tegenslag in de hoek gaat zitten, toen ik mijn been kwijtraakte dacht ik bij mezelf, wat kan ik wel?"

Voetballen dus. Hij kwam terecht bij het amputatieteam van PSV én komt nu ook uit voor het Nederlands Amputatieteam. "Je bent gehandicapt, je bent niet 100%, want je mist iets. Maar door het voetballen mis ik eigenlijk helemaal niks. Ik ben normaal."

Amputatieteam

Het Nederlands Amputatieteam speelt zowel nationale als internationale wedstrijden.

In het veld mogen alleen spelers met één been staan en de keeper moet perse maar één arm hebben. De wedstrijden worden op een half veld gespeeld. Francis heeft flink moeten wennen aan deze nieuwe vorm van voetbal: "Ik was eigenlijk rechtsbenig, maar nu moet ik alles met links doen. Dat was echt heel moeilijk voor me, maar dankzij de steun van mijn teamgenoten kan ik nu goed met links spelen".

Stadion

Francis speelde met zijn Nederlands Amputatieteam een oefenwedstrijd in het stadion van FC Emmen. De wedstrijd tegen de tweebeners van VV CEC uit Emmer-Compascuum is een nieuw hoogtepunt voor Maria, die zich in de Oude Meerdijk nu een écht profvoetballer voelt: "Als ik hier rondkijk, in dit grote stadion, dan voel ik me echt trots. Ik wil ook positiviteit uitdragen en daarmee ook anderen met één been te steunen."