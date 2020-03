Reinout Hellenthal strikt Noord Nederlands Orkest voor inspelen filmmuziek

Op 19 augustus zal het Noord Nederlands Orkest (NNO) de filmmuziek opnemen voor 'Vrij', de nieuwe film van regisseur Reinout Hellenthal uit Assen. "Het wordt geweldig. De opnames vinden plaats in de repetitieruimte van het NNO in de Oosterpoort in Groningen. De film zal tijdens de opnames op een groot scherm te zien zijn voor de muzikanten. Dit is zeer uniek", zegt Hellenthal.

De film maakt deel uit van de culturele projecten rondom 75 jaar vrijheid in Drenthe. Het NNO participeert ook in een aantal van die projecten en dus was het contact met directeur Ingeborg Walinga van het NNO snel gelegd. "Ik denk dat heel veel mensen het NNO kennen als een rondreizend en heel divers spelend orkest. Dat ze nu willen samenwerken voor een speciaal filmproject is heel bijzonder", aldus Hellenthal.

Vrijheid geef je door

Hellenthal oogstte veel bekendheid met zijn film 'Anders' over een plattelandsjongen die worstelt met zijn seksuele geaardheid. De film kreeg meer dan veertig prijzen op verschillende filmfestivals over de hele wereld. 'Vrij' wordt volgens Hellenthal geen vervolg, maar hanteert wel dezelfde uitgangspunten.

In de film 'Vrij' worden drie personages gevolgd die allemaal op hun eigen manier op zoek zijn naar vrijheid. De verhaallijnen spelen zowel in het heden als in het verleden. Begin mei wordt de film opgenomen. Hellenthal is nog op zoek naar figuranten en locaties waar hij kan filmen. De cast is al wel rond.

"De koppeling die je eigenlijk ziet in al mijn films is Drenthe. Dat is eigenlijk wat centraal staat, nu ook weer. Je vertelt een stukje historie, een stukje hedendaagse tijd. Ik vind het ook heel belangrijk om een stukje mee te geven in een film. Vrijheid geef je door is een centraal thema in onze film", aldus Hellenthal.