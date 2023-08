Familie Buiter uit Emmen ziet Sloveense camping onder water lopen: 'Je kunt geen kant op'

Zware regenval teistert Slovenië de afgelopen dagen. In het noorden het land zijn twee Nederlanders van 52 en 20 jaar uit Gouda omgekomen tijdens een bergtocht. Ook voor toeristen op de camping zorgt de neerslag voor veel overlast. "Gisteravond kon je hier nog over een brug lopen, maar deze zie je nu niet meer."

Rob en Annet Buiter uit Emmen staan sinds donderdagavond op een camping bij het Sloveense dorp Lesce, niet ver bij de Oostenrijkse grens vandaag. "Vanaf donderdagavond 18.00 uur komt de regen met bakken naar beneden hier. De rivier in het dorp stroomt over", vertelt Rob Buiter.

Doorreis

De familie Buiter uit Emmen wil op zaterdag verder reizen naar Kroatië, maar weet nog niet of dag wel kan. "Bij een dorp in de buurt is er een kans op aardverschuivingen en wij moeten daar ook langs. We hopen dat we om 10.00 uur kunnen rijden."