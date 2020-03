Dick Lukkien: Je kan spreken van fouten, maar dit waren kardinale fouten

De oefenmeester had het duel op Het Kasteel op vele manieren kunnen omschrijven, maar koos voor het woord 'zuur'. "Het is een hele zure nederlaag. Volkomen verdiend overigens. Ik had me er veel meer van voorgesteld, maar vanaf de derde minuut hebben we de goals weggegeven en maakten we het onszelf onnodig moeilijk tegen een ploeg die ook heel effectief was", baalt Lukkien na.

"Je mag spreken van fouten, maar dit waren kapitale fouten. De actie van Michaël Heylen bij de 1-0 is niet te verklaren, die van Lorenzo Burnet bij de 2-0 ook niet en datzelfde geldt voor de bal die Michael Chacon vlak voor de 5-1 zomaar door het midden speelt is ook onverklaarbaar. Als je drie goals zomaar weggeeft kan je niet winnen."

Balbezit

Dat Emmen na de hele vroege 1-0 heel veel balbezit had en opties een overwicht vond Lukkien ook niet echt interessant. "We hadden misschien wel meer balbezit, maar deden daar veel te weinig mee. Als je tegen een ploeg speelt die ver inzakt en jou de bal gunt moet je veel sneller spelen en veel meer van links naar rechts", luidt zijn analyse.

"Ook moet je af en toe eens een individuele actie maken en dat deden we vrijwel niet. Daarnaast vond ik de restverdediging ook niet op orde. Tegen een ploeg die wil counteren moet je de tweede ballen winnen en daarin slaagden we niet. Bovendien hebben we in de fase tussen de 1-0 en 2-0 maar één kans gehad met Adzic."

