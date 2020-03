Collega's coronapatiënt nuchter over situatie

Collega's van de eerste Drentse coronapatiënt maken zich geen zorgen over hun gezondheid. Het bedrijf in Coevorden is gewoon geopend.

Werknemers van het bedrijf reageren vanochtend nuchter op het nieuws dat hun collega besmet is met het coronavirus. Gisteren werd bekend dat een man uit Dalen het coronavirus draagt. De man zit in thuisisolatie, samen met zijn partner. Zij is inmiddels ook getest op het virus, de uitslag daarvan is nog niet bekend.

'We zien het wel'

"We zien het wel en we horen het wel", klinkt het droogjes in Coevorden. "Het thuisfront is meer bezorgd dan ik zelf." Klanten van het bedrijf maken zich ondertussen wel zorgen over de continuïteit. De vraag die leeft bij klanten is of het bedrijf open blijft en of producten geleverd kunnen blijven worden.

Vooralsnog verandert er niks op de productielocatie in Coevorden. Volgens het personeel organiseert de directie wel een overleg waar mogelijk meer details bekend worden.

Eerste patiënt

De besmette man werkt al jaren bij het bedrijf in Coevorden. Hij vierde afgelopen maand drie dagen carnaval in Tilburg, maar het is niet zeker dat hij het virus daar opliep. Mensen die vragen hebben over het virus kunnen bellen met het informatienummer van de overheid: 0800-1351.

