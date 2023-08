Baanwielrenster Maike van der Duin pakt zilver op WK bij de scratch

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen is op het WK in Glasgow tweede geworden op het onderdeel scratch. De 21-jarige wielrenster pakte achter de Amerikaanse Jennifer Valente in de eindsprint het zilver.

De scratch is een race van 10 kilometer, wat neerkomt op 25 rondjes op de wielerbaan. In de tamme race lukte het geen wielrenster om weg te springen uit het peloton, waardoor een eindsprint onvermijdelijk bleek. Van der Duin leek in eerste instantie te ver naar achteren te zitten om mee te doen voor de medailles. In de slotronde fietste ze echter bijna al haar concurrenten voorbij, maar moest ze alleen een fietslengte toegeven op Valente.