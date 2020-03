Drenten voelen zich steeds veiliger

Meerdere politiewagens in de Maria in Campislaan (Rechten: Persbureau Meter)

Drenten voelen zich over het algemeen steeds veiliger. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. In 2012 gaf bijna 29 procent aan zich weleens onveilig te voelen. Vorig jaar was dat 25 procent.

Drenthe zit daarmee onder het landelijk gemiddelde (37 procent in 2012, 32 procent in 2019). Onze provincie doet het ook beter dan gemiddeld als je kijkt naar sociale overlast en verkeersoverlast. Zo heeft ruim 36 procent van de Drenten weleens overlast in de buurt, landelijk is dat zo'n 43 procent.

Qua geweld, vandalisme, cybercrime en tevredenheid over het contact met de politie scoort Drenthe net zo 'goed'. Drenten zijn alleen wel kritischer dan gemiddeld over het functioneren van de politie (25 procent van de Drenten is tevreden, landelijk is dat 28 procent).