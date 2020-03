Geen paniek in Dalen na eerste Drentse coronapatiënt

Bij de enige supermarkt in het dorp is het deze maandagochtend niet anders dan anders. "We merken er niks van. Het gaat z'n gang. Het loopt als een normale ochtend, en waarom ook niet", zegt Rik Assen van de winkel. "Natuurlijk wordt erover gesproken in het dorp. Maar het wordt volgens mij wel redelijk nuchter ontvangen."

Assen verwacht dan ook niet dat het later vandaag of deze week storm gaat lopen of dat mensen gaan hamsteren. "De gemiddelde Dalenaar staat er vrij nuchter in. Ik verwacht zeker geen paniek in het dorp."

Een van de klanten zegt ook niet in paniek te zijn. "Wij zijn een nuchter volk en raken niet meteen in paniek, hoor. De man is in quarantaine. We horen het wel. De school is gewoon open, de winkel is gewoon open, we gaan gewoon rustig door."

Amsterdam, Tilburg, Dalen

"Eigenlijk hadden we wel verwacht dat het zou komen", zegt de vrouw. "En nu staan we in het rijtje Amsterdam, Tilburg... en Dalen. Dat is wel grappig."

Het gaat hard met zeep

Supermarkteigenaar Rik Assen merkt wel dat het erg hard gaat met handzeep en desinfectiemiddelen. "Die worden echt veel meer verkocht. Daar hebben we extra bestellingen voor geplaatst."

In de naastgelegen drogisterij komt een man met twee flesjes desinfectiegel naar buiten. "Gewoon uit voorzorg." Op de balie van de drogist staan nog genoeg flesjes met zeep. De eigenaresse zegt extra te hebben ingekocht, ze hoeft voorlopig dan ook geen 'nee' te verkopen. Ze laat weten dat ze afgelopen dagen aanzienlijk meer heeft verkocht.

De Huttenheugte

Bij vakantiepark Centerparcs De Huttenheugte, net buiten het dorp, rinkelt de telefoon deze maandagochtend vaker dan normaal. Toch is volgens Harry Bakker van het park geen sprake van annuleringen. Bakker zegt dat omboeken altijd kan. Hij beschrijft de situatie verder als 'rustig'.