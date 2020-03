Coronavirus in Drenthe: Protestantse Kerk neemt maatregelen

13.15 uur: Protestantse Kerk neemt maatregelen

De Protestantse Kerk adviseert om een aantal rituelen aan te passen. "Bij de dienst van afgelopen zondag werden er geen handen geschud", vertelt Jan Hommes, Classispredikant van de Classis Groningen-Drenthe. "Daarnaast wordt gevraagd om zorgvuldig om te gaan met het delen van brood en wijn. De wijn wordt niet uit één beker gedronken, maar uit kleine bekertjes. Het brood wordt alleen uitgedeeld door mensen die hun handen hebben gewassen."

Voorlopig gaan de kerkdiensten gewoon nog door. "We volgen de adviezen van het RIVM", vertelt Hommes. "Als zij zeggen dat de kerkdiensten niet door mogen gaan, dan luisteren wij daarnaar." Ook de huisbezoeken gaan voorlopig door. "We letten wel extra op. Zodra wij vermoeden dat iemand besmet is, gaan wij er niet meer heen."

Ook de Rooms-Katholieke kerk past gebruiken aan, zo is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk.

12.30 uur: Advies Buitenlandse Zaken

Het aantal coronapatiënten in Europa neemt toe, maar dat is voor veel mensen geen reden om hun reis te annuleren of geen reizen meer te boeken. Dat laat Johan Bakker, eigenaar van een reisbureau in Assen, weten.

"Mensen hebben wel veel vragen. Ze zijn onzeker en weten niet zo goed wat ze ermee aanmoeten. Daarnaast zijn ze bang dat ze door de ziekte op hun vakantiebestemming moeten blijven."

Bakker houdt naar zijn klanten het advies van Buitenlandse Zaken (BZ) aan. "Als zij geen negatief reisadvies geven, doen wij dat ook niet." Zodra een land een negatief reisadvies geeft, kunnen mensen het geld voor hun reis terugkrijgen.

Een maand geleden heeft Bakker nog een China-etalage ingericht. Maar de reizen naar dit land liggen helemaal stil. "Ik heb de afgelopen maand niemand gehad die een reis naar China wilde boeken.

Mocht je gaan reizen dan geeft Bakker een paar tips. "Let goed op je hygiëne en omgevingsgeluiden. Pas goed op jezelf. Dan is er niks aan de hand."

Reizen naar China worden niet meer geboekt in Assen (Rechten: ANP/Rob Engelaar)

11.45 uur: Meldplicht UMCG

Medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) die in Tilburg of Gorinchem zijn geweest, moeten zich melden bij de afdeling Arbeid en Gezondheid. Ook als het ziekenhuispersoneel in andere gebieden zijn geweest waar besmettingen zijn vastgesteld moeten zich melden, meldt RTV Noord.

Het gaat om alle medewerkers die daar zijn geweest, ook als ze geen klachten hebben. Daarna wordt beoordeeld of ze moeten worden getest op het coronavirus of niet. Als medewerkers geen klachten hebben, kunnen ze gewoon aan het werk gaan.

11.00 uur: Vermoeden van besmetting in Zwolle

Bij het energie- en technologiebedrijf Engie in Zwolle is een afdeling naar huis gestuurd nadat vermoedelijk een personeelslid besmet is met het coronavirus. Het is nog wachten op een definitieve uitslag.

"In overleg met de GGD hebben we vooruitlopend op de uitslag van de definitieve test tegen de collega's van deze persoon gezegd dat ze voorlopig thuis moeten werken en dat er geen meetings zullen zijn", zegt woordvoerder Michael Verheul van het energiebedrijf tegen De Stentor.