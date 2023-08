Man met slok te veel op rijdt 165 per uur langs Oranjekanaal

Een automobilist heeft zich gisteravond bij het Oranjekanaal flink in de problemen gebracht. De man had te diep in het glaasje gekeken en hield zich ook achter het stuur niet in.

Met zijn onbesuisde rijstijl viel hij al snel in het oog van een wijkagent, die zich geen moment bedacht en de achtervolging in zette. De diender kreeg de snelheidsduivel ter hoogte van Hijken in het zicht, waar het tempo niet werd gedrukt. Sterker nog, volgens de agent bleef de bestuurder 'fors hard' rijden.

Rijbewijs en auto kwijt

Een meting vanuit de politiewagen wees uit dat - na correctie - tussen Oranje en Hoogersmilde een gemiddelde was aangetikt van 165 kilometer per uur. Dat komt neer op een bijna drievoudige overschrijding van de toegestane maximumsnelheid van 60.

Een stopteken dwong de man zijn auto langs de weg te parkeren. De walm van alcohol die hij afgaf, vermoedde dat hij niet alleen in snelheid, maar ook qua alcoholgebruik de norm had overschreden. Een alcoholonderzoek bevestigde dit.