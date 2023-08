Bewoner weet meteen wat dat lawaai is: 'Altijd al bang dat die scheve boom op ons huis zou vallen'

Peter van der Veen schrikt vanochtend wakker door een enorm lawaai. Hij weet meteen wat het is. "Dat is de scheve boom." Hij kijkt naar buiten en jawel, die 'scheve boom' tegenover zijn huis is omgevallen. Zo op het dak van zijn woning.

Dat de boom is omgevallen, verbaast hem allerminst. "Zolang ik in dit huis woon, maak ik mij al zorgen om de boom. Hij stond enorm scheef. Ik heb het idee dat hij ieder jaar steeds iets schever komen te staan. We waren altijd al bang dat die vooral bij storm op ons huis zou vallen", vertelt hij.

Hij woont aan het Wilhelminapark in Meppel. Een paar jaar geleden bestond het park 100 jaar. Een aantal bomen is net zo oud, maar het aantal wordt steeds minder. Als het stormt kan het er bezaaid liggen met takken, af en toe vallen er dan ook bomen om. Een storm in 2002 betekende voor een paar bomen het einde. Begin vorig jaar werd het park tijdelijk afgezet vanwege gevaar voor vallende takken, nadat er vijf bomen waren afgeknapt door een storm.

Monumentale boom

"Het is prachtig zulke grote bomen", vindt Van der Veen. "Maar het moet veilig zijn." Dat veilige gevoel had hij bij de boom tegenover zijn huis niet. "We hebben al heel vaak contact gehad met de gemeente hierover. Ieder jaar wordt de boom onderzocht, of die gezond is. En het was altijd een gezonde boom, dus is-ie altijd blijven staan."

Het gaat om een monumentale boom, waar er iets minder dan 200 van staan in het Wilhelminapark. "Ik zou toch de klachten van mensen die zich zorgen maken over bomen, serieus nemen. Ik zou niet denken: zonde van de monumentale boom. Helemaal als die zo scheef staat, kan je ervan uit gaan dat mensen niet voor niets klagen en zorgen hebben. Vooral bij die oude bomen", vervolgt de bewoner.