Zwembad De Swaneburg in Coevorden nog dit jaar van het gas af

De klus is via aanbesteding terecht gekomen bij Van Dorp Technische Dienstverlening. Het bedrijf, dat door heel Nederland opereert, werkt op dit moment details uit van de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden nog voor of direct na de zomervakantie kunnen beginnen.

Half miljoen

De gemeenteraad bereikte in september vorig jaar een akkoord over het plan om het sportcomplex gasloos te maken. Het totale project kost een half miljoen euro. De gemeente en de provincie betalen respectievelijk 150.000 en 140.000 euro. Het resterende bedrag wordt door de Stichting de Swaneburg geleend en moet aan de gemeente worden terugbetaald.

Klimaatneutrale gemeente

De maatregelen passen bij de wens van de gemeente Coevorden om belangrijke sportvoorzieningen in de buurt (betaalbaar) te houden. Daarnaast wil de gemeente het goede voorbeeld geven met betrekking tot duurzaamheid. Doelstelling is om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Ook de provincie Drenthe wil graag stappen zetten om alle 35 zwembaden in Drenthe energieneutraal te krijgen.

Ondertekening overeenkomst De Swaneburg (Rechten: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Lees ook: