Fietser geschept door auto op kruispunt in Klazienaveen

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Klazienaveen. Volgens omstanders werd de man op het kruispunt van De Kap en Kruiwerk geschept door een auto.

Na de smak tegen het asfalt is het slachtoffer verzorgd door hulpverleners en overgedragen in de ambulance, waarvanuit koers wordt gezet naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter die aanvankelijk was opgeroepen, keerde onderweg weer terug naar de thuisbasis op Groningen Aiport Eelde.