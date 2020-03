12 miljoen euro voor het verwijderen van asbestdaken

Volgens het ministerie is het fonds een uitkomst voor particuliere dakeigenaren die voor het verwijderen geen lening bij de bank kunnen krijgen, omdat ze niet voldoende draagkrachtig zijn. Op deze manier kunnen zij toch hun asbestdak verwijderen. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen met geld. Ook is het de bedoeling dat er een dergelijk fonds komt voor bedrijven, met name boeren. Maar daarvoor moet eerst onderzocht worden of dit juridisch kan of dat dit staatssteun is.

Gezondsheidsrisico

Vanwege het gezondheidsrisico is asbest al meer dan 25 jaar verboden en wordt het dus ook niet meer gebruikt in nieuwe producten. In oude producten, met name in daken, kan het nog wel zitten. Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht. Zo kan asbest longkanker veroorzaken.

Een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen kwam niet door de Eerste Kamer, maar met de getekende verklaring willen de partijen proberen om toch zoveel mogelijk asbestdaken in Nederland te verwijderen.

Bewustwording

Ook de communicatie richting dakeigenaren moet beter. Zo willen de partijen meer bewustwording creëren van de gevaren van een asbestdak.

Daarnaast moet het eenvoudiger worden om een asbestdak te verwijderen, zonder dat het hiermee onveiliger wordt. De partijen verwachten dat hierdoor de prijs van asbestsanering ook omlaag kan.

Situatie in Drenthe

Uit de Landelijke Asbestdakenkaart blijkt dat in de gemeenten Emmen en Midden-Drenthe de meeste asbestdaken van Drenthe te vinden zijn. In de gemeente Emmen ligt er 878.400 m2 asbest, verspreid over 3.568 asbestdaken. In de gemeente Midden-Drenthe ligt er 901.300 m2 asbest, verspreid over 2.537 asbestdaken. Hiermee staan de twee gemeenten bovenaan de Drentse lijst.

De gemeente die zowel de minste vierkante meters als het minste aantal asbestdaken heeft is Meppel. In deze gemeente ligt voor 159.700 m2 aan asbest, verspreid over 624 daken. Ook gemeente Assen doet het in Drenthe relatief goed, met 161.200 m2 asbest, verspreid over 1.296 daken.

Lees ook: