Naar het hoogste amateurniveau; ACV uit Assen is een club in verbouwing

Het laatste woord is aan trainer Ruud Jalving, die ziet dat de promotie veel losmaakt in zijn selectie. "Dat leeft enorm. Vorig jaar een fantastisch seizoen gedraaid en terecht kampioen geworden. Iedereen heeft er enorm veel zin in en je ziet dat het ook enorm leeft in de club." Het doel voor dit seizoen? "Zo ver mogelijk bij die degradatiestreep vandaan blijven. Proberen als team te staan. Ik weet dat dat een open deur is, maar dat heeft ons vorig jaar ook het kampioenschap opgeleverd."