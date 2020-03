China Lights Festival komt terug naar Emmen

Na bijna tien jaar komt het China Lights Festival terug naar Emmen. In 2009 werd het festival voor het eerst in het voormalig Dierenpark Emmen gehouden. Daarna waren er nog edities in Haren en Zuidlaren. In 2021 zal het lichtfestival in het huidige Rensenpark plaatsvinden.

Henk Hiddingh is een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat het festival terugkeert. "We zijn op het idee gekomen om het festival over te doen, nu de dieren ons niet meer in de weg lopen in het park."

Lantaarns van enorme omvang

Rond het Chinees nieuwjaar worden er in China allerlei licht- en lantaarnfestivals gehouden. "De lantaarns die daarvoor worden gebruikt zijn van enorme omvang. Vaak metershoog en heel kunstig bewerkt met prachtige materialen en mooie kleuren", legt Hiddingh uit. "Ik werd benaderd met de vraag of het na tien jaar niet weer eens tijd werd om het festival nog een keer te organiseren."

In februari zou Hiddingh naar China afreizen om met een aantal potentiële partijen te praten, maar het coronavirus gooide roet in het eten. "Gelukkig konden we ook veel via Skype en de telefoon regelen en ook de gemeente Emmen gaf groen licht. Nu kunnen we definitief zeggen dat het doorgaat."

Nieuwe technieken

In 2009 trok het festival 135.000 bezoekers, maar er werd op 200.000 bezoekers gerekend. De organisatie kon destijds net quitte draaien. "Nu zouden wij heel gelukkig zijn met 135.000 bezoekers", zegt Hiddingh. "En met dit aantal zouden wij ook absoluut alle kosten ruimschoots kunnen terugverdienen. Wij doen het allemaal wat zuiniger aan, maar het festival lijdt daar zeker niet onder."

Volgens Hiddingh gaat deze editie er prachtig uitzien. "Er zijn weer nieuwere technieken dan tien jaar geleden. Vooral op het gebied van LED lichten is er veel meer mogelijk dan toen."

Jaarlijks festival

De organisatie heeft de ambitie om het festival jaarlijks te organiseren. "Emmen barst van de activiteiten en evenementen, maar dat is vooral in het voorjaar, zomer en najaar. Juist in de winterperiode zit er een dip. Wij denken dat het loont om ook in die periode een fiks aantal mensen naar Emmen te halen", legt Hiddingh uit.

Het festival is volgend jaar van 15 januari tot 5 april te bezoeken. Voorafgaand aan het festival, van 11 tot en met 24 december, wordt er ook een kerstmarkt gehouden. Daar is al te zien hoe Chinese kunstenaars de lichtkunstwerken maken.

