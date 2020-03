Geen tranen bij zangeres Daphne: 'Zoveel verder gekomen dan verwacht'

Presentatrice Chantal Janzen en Daphne tijdens de finale van The Voice of Holland (Rechten: ANP / Marco de Swart)

Treuren om het 'verlies' in de finale van The Voice of Holland doet ze niet. Integendeel, Daphne van Ditshuizen is juist erg blij met haar prestaties in het talentenjachtprogramma. "Ik ben zoveel verder gekomen dan ik van tevoren had verwacht. Ik was überhaupt al blij dat ik in de finale stond."

De zangeres uit Havelte zong vrijdagavond in de finale twee liedjes (Gravity van Sara Bareilles en Don't Start Now van Dua Lipa). "Ik ben ontzettend tevreden met wat ik die avond heb neergezet. Dat was eigenlijk ook mijn enige doel: een goede finale neerzetten", aldus Daphne. Ook de coaches waren lovend over haar optreden.

Week geleden nog flinke kater

Daphne wist zich goed te herstellen van de halve finale, toen ze juist veel kritiek kreeg op haar optreden. Dat ging haar niet in de koude kleren zitten. "Ik heb eerst wel met een flinke kater thuisgezeten", vertelt ze. "Daarna heb ik alle socialmedia-apps van m'n telefoon verwijderd."

De Drentse kreeg in aanloop naar de finale ook hulp van een mental coach, die haar klaarstoomde voor de finale. "Die was mij aan het brainwashen", lacht ze. "Zenuwachtig zijn betekent dat je er klaar voor bent. Hij vertelde mij dat ik een verkeerde associatie had met zenuwen, en dat dat is waarom mensen dichtklappen."

Daphne leerde haar zenuwen om te zetten in concentratie. "Je laat met je zenuwen juist zien dat je er klaar voor bent. Zo werd ik erdoorheen geholpen. En ik wilde ook bewijzen dat ik echt wel in de finale mocht staan."

Hulp van militairen

Ook kwam er hulp uit onverwachte hoek. Na de teleurstellende halve finale meldden militairen van de kazerne in Havelte zich bij Daphne. Ze wilden haar helpen met het werken aan zelfvertrouwen. "Haha, ik ben flink gedrild", grapt ze. "Ik moest ziplinen en van torens afspringen om te wennen aan de adrenaline." Of het heeft geholpen? "Ik denk het wel, gezien het resultaat."

Toekomstplannen

De winnares van The Voice ging naar huis met een flink geldbedrag en een platencontract. Wat dat betreft blijft Daphne niet met lege handen achter, maar stilzitten doet ze zeker niet. "Ik ga weer terug naar school (Daphne volgt een muziekopleiding in Utrecht, red.) en heb ook een coverband voor feesten en partijen. En daarnaast ga ik veel eigen werk schrijven."

Vooral dat laatste is iets waar ze naar uitkijkt. "Ik wil mijzelf omringen met muzikanten om zo een eigen act neer te kunnen zetten. Hopelijk kan ik snel met eigen werk komen." Daarnaast gaat ze met zanger Leon Moorman uit Barger-Compascuum een duet opnemen. En in de toekomst kunnen we ook een eigen single van Daphne verachten. "Maar heel concreet kan ik daar nog niet zoveel over zeggen", blijft ze mysterieus.

Daphne van Ditshuizen - Gravity

