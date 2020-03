Dit gebeurt er als je thuis met het coronavirus in isolatie zit

Thuisisolatie of thuisquarantaine. Die termen hoor je de laatste dagen regelmatig voorbijkomen, nu het coronavirus zich ook naar Nederland heeft verspreid. Het virus is tot nu toe bij achttien mensen vastgesteld. Onder hen zijn een man uit Dalen en zijn vrouw.

De kans dat het aantal besmette mensen de komende periode verder oploopt, is reëel. Om die kans toch zo klein mogelijk te houden, kunnen coronapatiënten in isolatie geplaatst worden. Daar zijn alleen wel een hoop voorwaarden aan verbonden. Het RIVM heeft daarom een protocol opgesteld.

Een huisarts bepaalt of iemand thuis moet blijven, maar een arts infectieziektebestrijding kijkt of de thuissituatie daar ook geschikt voor is. Zo moet de coronapatiënt in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Ook moet er zo min mogelijk contact zijn met de anderen in het huis. Het kan zijn dat bijvoorbeeld kinderen tijdens die isolatieperiode tijdelijk ergens anders moeten wonen.

Minimaal twee meter afstand

Als partner of verzorger ontkom je er niet altijd aan om in dezelfde ruimte te zijn als de besmette patiënt. Dan adviseert het RIVM om minimaal twee meter afstand te houden en een speciaal mondkapje te gebruiken. Als er voor langere tijd nauw contact met de patiënt is, dan moet de verzorger een ander type masker dragen. Fysiek contact, zoals knuffelen, kussen of seks wordt dus afgeraden. Ook moeten huisgenoten volgens het instituut contact vermijden met 'lichaamsvloeistoffen en ontlasting van de patiënt'.

Boodschappen doen voor een coronapatiënt mag wel. Huisgenoten mogen het huis gewoon verlaten. De patiënt niet. Die mag hooguit op z'n balkon of in z'n tuin zijn.

Ook moet de patiënt zo min mogelijk ruimtes in het huis gebruiken. Zo moet diegene een eigen kamer hebben en het liefst een eigen badkamer of toilet. Niet iedereen kan zo gescheiden in één huis leven. Mocht de verzorger en de coronapatiënt toch in dezelfde ruimte zitten, dan moet je die elke dag schoonmaken en dertig minuten ventileren.

Schoonmaken

Het schoonmaken van de ruimtes en spullen die gebruikt zijn door de patiënt, moet ook nauwkeurig gebeuren. Zo moeten kleren, beddengoed en handdoeken van de besmette persoon gescheiden gewassen worden op minimaal 60 graden. Bordjes, bekers en bestek moeten ook apart van de 'normale' vaat gewassen worden. Deurklinken, lichtknopjes en andere dingen die veel aangeraakt worden, moeten ook dagelijks schoongemaakt worden met bleek. Het RIVM benadrukt dat er altijd wegwerphandschoenen gedragen moeten worden. Daarna moeten de handen grondig gewassen worden.

Hoelang een patiënt in isolatie moet, is van tevoren lastig te zeggen. Iemand die corona heeft, moet in isolatie blijven totdat er geen klachten meer zijn en de uitslag negatief is. Dat duurt minimaal 24 uur.

