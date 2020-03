Atletiek: NK Teams toegewezen aan Groningen, maar gaat naar Assen

Reden is dat de Groningse atletiekaccommodatie in het Groninger Stadspark zes rondbanen heeft, terwijl er acht nodig zijn voor dit kampioenschap, meldt RTV Noord. De vereniging in Assen heeft wel genoeg banen.

"We zijn daarom gevraagd om samen te werken", zegt bestuurslid Herman Langen van AAC'61 in Assen. "We kennen elkaar al van allerlei vergaderingen over wedstrijden in de regio. Dat ging prima. Het is bovendien mooie promotie voor onze baan."

Groningen Atletiek wil het kampioenschap graag organiseren omdat een team van hun vereniging meedoet aan het NK. De acht beste mannenploegen en acht beste vrouwenploegen strijden tegen elkaar om de titel.