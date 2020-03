Burgemeester na tweede coronapatiënt: 'Nieuwe besmettingen voorkomen'

Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten dat de gemeente Coevorden vanmiddag bericht kreeg van de GGD. "De vrouw bevond zich natuurlijk al in isolatie, met haar man in de woning in Dalen. Wat dat betreft vergt het nu geen extra maatregelen, maar het is natuurlijk op zichzelf jammer dat zij besmet is, want we proberen het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden."

De burgemeester kan over de medische situatie van het Daler echtpaar geen uitlatingen doen. "Ook met een forse griep voel je je vaak niet al te best. Het feit dat ze thuis kunnen uitzieken, zegt misschien al wel voldoende."

Contacten naspeuren

Nadat de besmetting werd geconstateerd, is een zogenoemd contactenonderzoek begonnen. "Alle contacten die ze gehad heeft, worden nagespeurd. Vanaf het moment dat ze besmettelijk was, dus vanaf dat ze is begonnen te hoesten en dergelijke. Mochten die mensen klachten gaan krijgen, dan moeten zij zichzelf gaan melden. Mocht iemand zich niet goed voelen, dan is het tijd voor een test. Dan kun je binnen zo'n 24 uur constateren of er wel of niet sprake is van het coronavirus."

De uitwonende kinderen van het echtpaar in Dalen maken ook onderdeel uit van dat contactenonderzoek en worden volgens de burgemeester van Coevorden in de gaten gehouden. "Maar bijvoorbeeld ook mensen in de directe werkomgeving van het echtpaar."

'Van belang om nieuwe besmettingen te voorkomen'

Bouwmeester staat er niet van te kijken dat het tweede coronageval er nu is in zijn gemeente. "Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht, als je weet dat het een echtpaar betreft in het huis in Dalen. Je wenst natuurlijk iedereen toe dat ze verschoond blijven van dit virus. Het is niet een gewoon griepje, het is iets serieuzer, al moeten we het ook niet dramatiseren. We hebben er alle belang bij dat we nieuwe besmettingen voorkomen."

De man werkt bij een bedrijf in Coevorden. Waar de vrouw werkt, wil de burgemeester niet kwijt. Bronnen melden aan RTV Oost dat de vrouw bij Engie in Zwolle zou werken. "Ik doe geen enkele mededelingen over de persoonlijke omstandigheden van wie dan ook in onze gemeente."

Lees ook: