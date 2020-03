Frank Gerth wint logowedstrijd voor 90ste TT

Grafisch vormgever Frank Gerth (30) heeft het winnende logo voor de 90ste TT gemaakt. Op de Motorbeurs in Utrecht mochten bezoekers stemmen. In totaal werden er 267 logo's ingestuurd voor de wedstrijd.

"Ik was wel verrast en trots toen ik hoorde dat ik gewonnen had. Want ik ben er trots op dat ik uit Drenthe kom", zegt Gerth die inmiddels in Voorburg woont en in Vlaardingen werkt.

TT-debuut

Ondanks dat hij in Emmen geboren is en opgroeide in Schoonebeek is hij nog nooit op de TT geweest. "Ik ben wel een racefan en hou van Formule 1. Daar ben ik al wel eens geweest. Ik ging vroeger op de brommer naar school in Emmen. Die Yamaha leek ook net een motor. Maar ik heb nooit echt zelf motor gereden. Maar ik kijk sowieso graag sport en ik ga nog wel eens naar een wedstrijd van FC Emmen. En natuurlijk ben ik als Drent wel bekend met de TT", aldus Gerth. Maar in juni gaat hij dan nu toch echt zijn TT-debuut maken. "Als prijs voor het winnende logo krijg ik dit jaar kaarten voor de TT en ik heb er heel veel zin in om dat eens mee te maken."

Grafisch vormgever

De grafisch vormgever volgde de Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle. Daarna vertrok hij naar het westen. "Ik werk al acht jaar als grafisch vormgever. Maar ik vind het ook leuk om in m'n vrije tijd logo's te ontwerpen", zegt Gerth. "In dit logo moest terugkomen dat het om de 90ste TT gaat. Het getal 90 kon ik mooi gebruiken voor de wielen van de motor. Ik wilde een speels en dynamisch logo maken dat niet te strak was. Ik vond ook dat het hechting moet hebben met het logo van het TT Circuit", licht Gerth toe.

De beeltenis zal rond de TT op veel plekken te zien zijn. Zo komt het logo op petten en t-shirts. Maar ook op aankondigingen en wordt het ook nog op het heilige asfalt gespoten.