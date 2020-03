Noordelijke Rekenkamer: 'Zorg voor regels rondom compensatie omwonenden bij windparken'

Een voorbeeld is volgens de Noordelijke Rekenkamer de realisatie van energiepark Pottendijk in de gemeente Emmen. De gemeente wil soepel omgaan met procedures als de initiatiefnemers van het windpark ook zorgen voor een goede financiële compensatie voor omwonenden. Zij profiteren anders niet mee van de opbrengsten, terwijl zij de windmolens wel in de achtertuin krijgen.

Geen landelijke wetgeving

Maar volgens de Rekenkamer kan dit helemaal niet. "Zolang er geen landelijke wetgeving is, kunnen de provincie Drenthe en Drentse gemeenten alleen op basis van vrijwilligheid afspraken maken met de initiatiefnemer over compensatie en financiële participatie voor omwonenden", zo schrijft de Rekenkamer in haar onderzoeksconclusies.

Er wordt een vergelijking gemaakt met de regelgeving in Denemarken. "In Nederland ontbreekt een wettelijke regeling voor compensatie van en financiële participatie door omwonenden. Dit leidt tot een grote diversiteit aan afspraken en regelingen. In Denemarken bestaat wetgeving op nationaal niveau waarin een aantal van deze zaken is geregeld. Dit schept duidelijkheid voor zowel omwonenden als initiatiefnemers." Dat zou in Nederland ook moeten gebeuren.

Aanbevelingen

In een eerder rapport adviseerde de Rekenkamer al om omwonenden van wind- en zonneparken mee te laten profiteren van de opbrengst. Dat zal het draagvlak verbeteren. "De Noordelijke Rekenkamer staat nog steeds achter deze aanbeveling en ziet dat de provincie inderdaad werk maakt van het laten meeprofiteren van omwonenden. Op basis van het huidige onderzoek ziet de Noordelijke Rekenkamer aanleiding om deze aanbeveling verder aan te scherpen."

Zorg er bijvoorbeeld voor dat omwonenden zich verenigen in een coöperatie, nog voor de presentatie van nieuwe plannen. Zie deze coöperatie als mede-initiatiefnemer en ze zitten meteen aan tafel om zaken te regelen. Maar het belangrijkste blijft volgens de onderzoekers van de Noordelijke Rekenkamer om landelijk aan te dringen op regelgeving over compensatie.

Lees ook: