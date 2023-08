Spitse met Oranje naar kwartfinale WK na zege op Zuid-Afrika

VOETBAL - De voetbalsters van Oranje hebben met moeite ten koste van Zuid-Afrika de kwartfinales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland bereikt. Het elftal van basiskracht Sherida Spitse uit Emmen had aan een vroege treffer van Jill Roord en een doelpunt van Lineth Beerensteyn in de tweede helft genoeg voor de 2-0 zege.

Oranje moet het in de kwartfinale tegen Spanje vrijdag doen zonder middenveldster Daniëlle van de Donk. Zij kreeg in de tweede helft geel voor een overtreding, na tegen Portugal ook al tegen een gele kaart te zijn aangelopen.

Snelle voorsprong

Nederland kwam al in de 9e minuut op voorsprong. Eerst had Esmee Brugts, dinsdag tegen Vietnam (7-0) nog twee keer fraai trefzeker van afstand, al bijna gescoord. Haar indraaiende poging in de verre hoek werd door keepster Kaylin Swart net aan verwerkt tot hoekschop. Daaruit gaf Spitse voor op Lieke Martens, die haar poging bij de eerst paal nog gekeerd zag worden. Roord was het meest alert en kon de rebound van dichtbij inkoppen.

Nederland had meer de bal, maar Zuid-Afrika creëerde minstens net zo veel kansen. Met name aanvoerster Thembi Kgatlana was met haar snelheid in de tegenaanval gevaarlijk. De eerste pogingen van de vedette misten precisie.

Van de Donk kreeg halverwege de eerste helft een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Haar lage schot van binnen het strafschopgebied was alleen niet krachtig genoeg om Swart te passeren. Verder kwam Oranje na de vroege openingstreffer niet meer tot veel uitgespeelde mogelijkheden.

Counters

Zuid-Afrika, dat ten koste van Italië verrassend de knock-outfase had bereikt, ging door met counteren. Met steekpasses op vooral Kgatlana kwam de kampioen van Afrika regelmatig in kansrijke positie voor keepster Daphne van Domselaar. Met enkele goede reddingen vlak voor rust voorkwam de 23-jarige international een tegentreffer.

10 minuten na rust dacht Martens de 2-0 te maken, maar Victoria Pelova bleek buitenspel te hebben gestaan toen ze de assist gaf. Daardoor zette de videoscheidsrechter een streep door het doelpunt.

Ruimere marge