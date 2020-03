Regenwater gaat in Havelte niet overal meer het riool in

De gemeente Westerveld wil in meer wijken in Havelte voorkomen dat het regenwater terechtkomt in het riool. Door hevigere buien kan het rioolstelsel het water niet altijd verwerken.

Het scheiden van regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen genoemd. "Dat betekent dat het regenwater vanaf de daken niet via een regenpijp de riolering ingaat, maar in het gebied zelf wordt opgevangen", legt Herald van Gerner van Waterschap Drents Overrijselse Delta uit.

Voordelen

Het afkoppelen heeft verschillende voordelen. "In tijden van droogte heb je nog wat water in de grond zitten", vertelt Van Gerner. "Het helpt ook om wateroverlast tegen te gaan omdat het water niet meer op straat blijft staan. Het stroomt dan voortaan weg in een wadi, een natuurlijke buffer. Het is een win-winsituatie."

Ook het waterschap zelf heeft belang bij het afkoppelen. Van Gerner: "Wij krijgen nu nog heel veel regenwater, wat eigenlijk schoon water is, via de riolering in onze rioolwaterzuivering. Dat gaat echt om miljoenen liters. Als dat naar een waterberging gaat, scheelt dat ons weer de nodige energie en op termijn ook kosten."

120.000 euro

De gemeente Westerveld wil twee gebieden in Havelte aanpakken. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft 120.000 euro beschikbaar gesteld. De afgelopen twee jaar is in Havelte al 1,95 hectare regenwater afgekoppeld van het riool en is 2.300 kuub extra waterberging gecreëerd.