Code geel in Drenthe vanwege 'pittige onweersbuien'

Voor Drenthe is vanwege plaatselijke regenbuien code geel afgegeven. Het KNMI waarschuwt dat er "pittige onweersbuien" met plaatselijk veel regen in korte tijd kunnen ontstaan.

"Plaatselijk valt veel regen in korte tijd en kans op wateroverlast", zegt het KNMI over de verwachting voor Drenthe. "Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. Halverwege de avond verdwijnen deze onweersbuien."

Windstoten

In het westen van het land valt naar verwachting meer dan 50 millimeter regen in 24 uur. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden", aldus het KNMI. Aan de kust van Zeeland en Zuid-Holland moet in de middag en avond rekening worden gehouden met zware windstoten van rond de 80 kilometer per uur.