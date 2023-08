Week van Drenthe: Natte zomer goed voor binnenactiviteiten, maar campings hebben het zwaar

Regen, regen en nog eens regen. Een korte samenvatting van de zomervakantie in Drenthe tot nu toe. Voor de ene groep is het een zegen, voor de andere een vloek. Hieronder lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

"Mensen blijven nu toch thuis of gaan naar het buitenland op vakantie", zegt Hilmer Sikkenga van Camping Midden-Drenthe. Hij ziet dat het deze zomer tot nu toe een stuk rustiger is dan vorige jaren. En ook voor de kinderen is het kamperen nu een stuk minder gezellig. "Als er meer kinderen zijn dan speel in wel buiten, maar nu kan dat niet omdat niemand er is."

Ruzie om bouw moskee Assen

Er is ruzie rond de bouw van de nieuwe moskee in Assen. Volgens het bestuur van de As-Soennah moskee heeft het aannemersbedrijf veel fouten gemaakt bij de bouw. "Onder andere de staalconstructie is fout gemaakt. Ook de gevel is verkeerd opgebouwd", ze voorzitter Mohammed El Mourabit. Door de problemen ligt de bouw stil en is de moskee dus niet voor de zomer klaar zoals gepland.

Drukte bij binnenactiviteiten