Drentse stichting staakt hulpverlening op Lesbos: 'Het is rampzalig'

ShowerPower is in Peest opgericht door Wittenberg, samen met Dinne van der Vlis en Liesbeth Bloemendal. De stichting werd opgericht om de sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkamp Moria op het eiland te verbeteren. Normaal gesproken worden dagelijks zo'n dertig vrouwen en kinderen met een busje opgehaald om gebruik te maken van een warme douche in het huis, net buiten het kamp.

20.000 mensen

In het kamp leven zo'n 20.000 mensen in tentjes, terwijl het gebouwd is voor 3.000 vluchtelingen. Er zijn plannen voor nieuwe kampen voor migranten, tot onvrede van eilandbewoners. Zo zijn er demonstraties geweest, maar is er ook gereld. "Er is geen maat meer aan te geven", schetst Wittenberg de situatie. "We zijn allang over de grens van 'ernstig' heen. Het is rampzalig."

Het ShowerPower-huis In het huis van de stichting kunnen de vrouwen en kinderen gebruikmaken van drie douches. Maar volgens Wittenberg is het meer dan dat. "We proberen hen weer een gevoel van menswaardigheid terug te geven. Dat gevoel is er in de jaren als een ui afgepeld." Na de douche worden de vrouwen en kinderen ook vertroeteld. "Ze krijgen een kopje thee in een echte beker, in plaats van in plastic. Ze komen hier in een normaal huis." Ook worden de bezoekers met hun voornaam aangesproken. Dat klinkt logisch, maar is het niet, zo zegt Wittenberg. "Ze hebben bij ons even twee uur lang geen ellende om zich heen. Er zijn geen gevechten. Bij ons komen ze een heel klein beetje tot het idee dat ze de moeite waard zijn."

Extremisten

Volgens Wittenberg zijn het vooral extremisten die de boel onveilig maken. "De rechtse partijen hebben aanhangers die ze niet onder controle hebben", legt hij uit. "Ze maken de wegen onveilig. Zo worden auto's van vrijwilligers en van vrijwilligersorganisaties tegengehouden en kapotgemaakt met knuppels en stenen. Ook worden mensen bedreigd." De politie heeft te weinig mankracht om daartegen op te treden, zo zegt Wittenberg.

Het ShowerPower-huis voorlopig sluiten is daarom de enige, juiste oplossing. "We willen niet provoceren." Volgens Wittenberg is het niet verstandig om 'trots' vol te houden en niet te wijken voor intimidatie.

Vrijwilligers zijn nog op Lesbos

Toch zijn er nog vrijwilligers van ShowerPower op Lesbos aanwezig. "Onze eerste prioriteit is natuurlijk de veiligheid van de vrijwilligers en onze bezoekers", zegt Wittenberg. "Maar de vrijwilligers beslissen uiteindelijk zelf of ze blijven of weggaan. We zorgen wel zo goed mogelijk voor ze. En dat betekent dus dat we zeggen: we doen het huis dicht." Wanneer het ShowerPower-huis weer opengaat, kan Wittenberg nog niet zeggen. "Hopelijk zo snel mogelijk."