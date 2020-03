Hoogeveen wil lachgasgebruik aan banden leggen

Volgens de gemeente veroorzaakt recreatief gebruik van het middel overlast. Naast gezondheidsrisico's bij gebruikers, zorgt het ook voor een gevoel van onveiligheid bij burgers, vervuiling en geluidsoverlast door sissende lachgascilinders en lawaai van hangjongeren.

Uitgaan

Lachgasgebruik geeft een kortdurende roes en een ontspannen gevoel. Het werd in de zorg gebruikt als narcosemiddel, maar is inmiddels vooral populair bij jongeren. Het middel, verkrijgbaar in (slagroom)patronen, is in Hoogeveen ook in sommige kroegen verkrijgbaar in een ballon. Het inhaleren moet het 'ontspannen' gevoel opwekken bij uitgaanspubliek.

Hoogeveen kijkt bij het invoeren van het verbod naar de werkwijze in Meppel. Dat betekent dat horecaondernemers een boete kunnen krijgen als ze toch lachgas verkopen. Evenementen in de gemeente Hoogeveen die lachgas willen verkopen, hoeven niet meer te rekenen op een vergunning en ook lachgasverkoop op straat wordt verboden. Daarvoor is wel een wijziging van Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) nodig.

Twijfel

Meer gemeenten hebben lachgas inmiddels in de ban gedaan. Er wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om gebruik tegen te gaan binnen bestaande regels, of door aanpassing daarvan (zoals de AVP). Een verbod is niet mogelijk, omdat het om een legaal middel gaat. "Het is de verwachting dat tijdens bezwaar en beroep het verbod geen stand zal houden", klinkt het vanuit het gemeentehuis.

De gemeenteraad beslist volgende week over de lachgasplannen.

