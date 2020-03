Enorme wapenvondst bij invallen van vorige week

Bij de invallen die de politie vorige week donderdag deed in Noord-Nederland is een grote hoeveelheid aan wapens aangetroffen. In totaal zijn drie Kalasjnikov-geweren aangetroffen en meerdere vuistvuurwapens. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De politie deed vorige week invallen op zeventien plaatsen in het noorden. In Drenthe gebeurde dat in Roden, Beilen en Hoogeveen. Twee Drenten werden aangehouden: een 35-jarige man uit Beilen en een 36-jarige man uit Hoogeveen. In totaal werden bij de actie tien mensen aangehouden.

Wapens in auto

De recherche vond in een tas in een doorzochte auto twee Kalasjnikovs, twee pistolen en drie kilo amfetamine. In een van de doorzochte panden werden veel lege, doorzichtig plastic verpakkingen van handgranaten gevonden. Bij de aanhouding in Drachten van drie verdachten zijn in een auto van de verdachten twee automatische wapens aangetroffen, waaronder één Kalasjnikov.

Defensie zette bij de zoekacties een speciale zoekploeg in om verstopplaatsen te vinden. Het team vond gebruiksklare wapens en munitie in meerdere verborgen ruimten. "Met het blote oog was dit niet waarneembaar, maar wel grijp- en gebruiksklaar", zegt de officier van justitie. Boven een plafond werd een zak munitie gevonden. Met een röntgenapparaat werd in een afgesloten kluis een vuurwapen ontdekt met de inzet van een röntgenapparatuur door Defensie. En in de tuin van een van de verdachten werd een ingegraven kunststof ton ontdekt.

Bij de doorzoekingen is tevens beslag gelegd op telefoons, simkaarten, computers, laptops, gegevensdragers, valse identiteitspapieren en administratie.

Alle verdachten nog vast

De politie deed maandenlang onderzoek voordat vorige week de invallen werden gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie bevestigen de vondsten de verdenkingen: handel in vuurwapens en verdovende middelen, fraude en geweldsdelicten.

Alle verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven voorlopig vast. Ze zitten in beperkingen en mogen dus geen contact hebben met elkaar of met de buitenwereld.