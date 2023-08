Brug over de Oostermoerse Vaart bij De Groeve vanaf vandaag gesloten

Vanaf vandaag tot en met 17 december is een deel van de N386 afgesloten voor verkeer. De brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve wordt in deze periode vervangen.

De provincie Drenthe zag bij een inspectie vorig jaar dat de brug niet meer in goede staat was en plaatste daarom stoplichten om te voorkomen dat er twee zware voertuigen tegelijk over de brug rijden. "De oude brug is al meer dan 60 jaar oud, dus het wordt hoog tijd", vertelde Arnoud Mesken van de provincie eerder dit jaar.

De nieuwe brug komt er anders uit te zien, zonder twee 'steunpunten' in het water. Verder komt er een soort witte vangrail tussen de weg en het fietspad. "Die scheiding is er nu niet en dat wordt door sommige fietsers als eng ervaren", zegt Mesken.

Omleiding

Verkeer wordt omgeleid met borden, voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug ten noorden van de bestaande brug. De brug wordt in de bouwvak gesloopt en de bedoeling is dat er in oktober een nieuw brugdek wordt geplaatst. Er komen nieuwe leidingen en er wordt een faunapassage aangelegd.