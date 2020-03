Twee jaar cel voor misbruiken stiefdochter

Het meisje werd in september misbruikt. Dit kwam naar buiten doordat het slachtoffer een brief stuurde naar haar moeder. Ze schreef haar dat ze werd betast. Uitgerekend na het versturen van de brief werd het kind door de man seksueel misbruikt.

Haar moeder was die avond niet thuis. Ze trof haar dochter later huilend aan. De Emmenaar werd kort daarop opgepakt. Hij bekende gedeeltelijk. Hij had haar alleen aangeraakt, zei de man. Er is volgens de rechter meer gebeurd dan door de man is bekend.

De officier eiste ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. De maatregel houdt in dat de man na de celstraf moet worden behandeld, mocht dat nodig zijn. De rechter vond zo'n maatregel in dit geval niet nodig.