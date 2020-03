'Links zie je de verzetsstrijders vluchten en rechts zie je de Duitsers aankomen'

Na lange tijd wordt de wens van Joke en Jan Benjamins werkelijkheid: het onderduikershol in het Evertsbos in Anloo is binnenkort in vier filmpjes van 360 graden te bewonderen. "Al vanaf 2015 leidden we kinderen rond bij het onderduikershol. We zeggen dan altijd 'denk er een heleboel bomen bij', maar dat lukt ze niet zo goed", vertelt Benjamins. De 360 graden filmpjes, die afgespeeld worden op een telefoon die in een virtualreality-bril geplaatst wordt, moeten hiervoor uitkomst bieden.

Benjamins: "Alles wat zich rond dat hol heeft afgespeeld zien de kinderen in 360 graden. Ze kunnen rondkijken en dan zien ze links de verzetsstrijders vluchten en rechts de Duitsers aankomen. Of ze zien links de koeriers aankomen en rechts zien ze dat de levensmiddelen worden opgehaald. Dit is gespeeld door acteurs uit het dorp en uit Assen, die we in kleding uit die tijd hebben gestoken. Ook hebben we rekwisieten van vroeger gebruikt." De beelden zijn gemaakt door Digital Art Factory (DAF) uit Assen.

'Spannend hol'

Benjamins bracht vorig jaar nog samen met haar man het boek 'Vergeten verzetshelden' over het onderduikershol uit. Een onderzoek naar het onderduikershol Anloo. Waarom juist dit onderduikershol zo bijzonder is? Benjamins: "Het was geen onderduikershol, waar mensen wachtten tot de oorlog voorbij was, maar een verzetshol. Van hieruit werd de vijand actief bestreden. Het was een hol waar verzetsstrijders elkaar tegenkwamen, plannen maakten voor berovingen, voedselbonnen roofden en die dan naar Joodse onderduikers brachten, Joodse kinderen hielpen, van alles." Een 'spannend hol' dus, waar veel gebeurde.

Niet alleen voor kinderen

Op 3 april gaan leerlingen van de basisschool in Anloo, samen met de provincie, de gemeente en de sponsoren in groepjes van twee op pad met een telefoon in een VR-bril, om de 360 graden filmpjes te bekijken. Een leerling let op, terwijl de ander het filmpje bekijkt. "Anders krijg je valpartijen op dat ongelijke heideterrein", vertelt Benjamins. Niet alleen de leerlingen van de basisschool uit Anloo, maar ook leerlingen van scholen uit onder andere Gieterveen en Eexterveen zullen de filmpjes begin april te zien krijgen.

Naar verwachting worden de rondleidingen later in het jaar niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich dan melden bij de vereniging Historisch Anloo.

