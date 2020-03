Waarom worden in Assen bomen gekapt?

In 2020 wordt er stevig uitgedund in het Amelterbos en het Asserbos. Omwonenden en andere belangstellenden komen dan verhaal halen bij het Drentse Landschap. In dat geval gaan rayonbeheerders met de 'klagers' op pad om uit te leggen waarom dit nodig is. "We dunnen de bossen om een variatie in boomsoorten te creëren", vertelt Joop Hellinga. Hij beheert en inventariseert de bossen in het noorden van Drenthe.

"Oude bomen belemmeren onder meer de groei van nieuwe planten. "Als je gaat dunnen dringt er meer zonlicht door in het bos. Hierdoor krijgt de onderlaag met kleine bomen en struiken meer mogelijkheid om te groeien."

Bomenkap lijdt tot boze reacties

De boze reacties van mensen zorgen er niet voor dat Het Drents Landschap de bomen laat staan. De organisatie legt mensen uit dat het belangrijk is om bos uit te dunnen: "Bosbeheer is een kwestie van jarenlange opbouw. We willen zo min mogelijk ingrijpen in de natuur om uiteindelijk een zo mooi mogelijk bos te krijgen." Volgens Hellinga wordt er altijd goed gekeken welke bomen gekapt mogen worden. Zo worden zieke en 'rijpe' bomen uit de natuur gehaald.

Letterzetter groot probleem

De letterzetter, een keversoort, is een groot probleem voor voornamelijk sparren. De larven graven gangen onder de laag schors. Dat zorgt ervoor dat de sapstroom van de wortel naar de kroon wordt afgesneden. Uiteindelijk gaan de bomen daardoor dood. Dit is onder andere het geval in het Amelterbos. Door deze bomen snel te kappen wordt voorkomen dat gezonde fijnsparren in de toekomst worden aangetast door de letterzetter."Als we ze niet weghalen is het wachten tot ze omvallen. Je merkt dat de bomen erg zwak zijn, de schors trek je er zo vanaf", sluit Joop Hellinga af.