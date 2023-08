Natte zomer, de natuur slaakt een zucht van verlichting

Vooral de veengebieden hebben profijt van de neerslag. "Droogte is de vijand," vertelt Klaas van den Berg, boswachter ecologie in Bargerveen. Door de droge zomers ziet hij het veengebied veranderen. "Er zijn meer bomen bij gekomen." Door de veranderende weersomstandigheden is het volgens Van den Berg steeds meer een uitdaging om Bargerveen in tact te houden. "Er zijn niet zoveel hoogveengebieden meer in West-Europa. Ondanks dat Bargerveen een relatief klein gebied is, is het wel belangrijk."