Eindelijk liep het restaurant, maar toen sloeg het noodlot toe

Het markante pand aan de weg in Papenvoort is sinds twaalf jaar in handen van Hendrik Entjes. Sinds de uitbater van De Paap erin kwam, gingen de zaken goed. "Het liep als een trein. Hij verzorgde het ontbijt voor mensen die verbleven bij natuurkampeerterrein Mariahoeve hier vlakbij, waar ik ook eigenaar van ben. We stuurden alle eters hierheen. Het liep gewoon geweldig, het was een geweldige kok. Het is jammer dat dit is gebeurd."

De uitbater heeft veel rook binnen gekregen en ligt nog steeds in het ziekenhuis. "Ik heb het spul gezien dat uit zijn longen kwam en dat was pik- en pikzwart."

Oorzaak brand nog onduidelijk

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de buurt gaan geruchten over brandstichting. "Volgens de recherche is het in de meterkast ontstaan, heb ik begrepen. Dat schijnt naar boven te zijn gegaan en toen stond de hele kap in de brand. Toen is die jongen het raam uit gesprongen", aldus Entjes. Hij vindt het een wonder dat de uitbater het heeft overleefd.

Volgens Entjes is het pand al meer dan honderd jaar in gebruik als restaurant. De afgelopen jaren was er vaak een wisseling van uitbaters. De recensies over de voormalige restaurants zijn ronduit om te huilen. Een voorbeeld over restaurant Halfweg op eet.nu: "Zeer slecht, werk zelf al meer dan 30 jaar in de horeca, veel mee gemaakt en gezien. Dit slaat alles. Gereserveerd voor 2 personen, ja die waren er, wij, de enige. Eh met wel heel veel vliegen. Zeezout op ham op een oude meloen, veel te zout. Vlinderkip besteld, hoorde vanuit de zaak de magnetron, dachten toen al, dat gaat niets worden. Zag er niet uit en smaakte nog slechter. Geen dessert meer besteld, na een bezoek van het toilet, snel weg hier."

Nieuw pand

Entjes is dan ook heel bedroefd dat het zo is gelopen, want de zaken gingen voor het eerst goed op die plek. Hij gaat een nieuw pand bouwen en wil graag verder met dezelfde uitbater. "Misschien dat ik er eerst een tijdelijk gebouw neerzet, zodat we in ieder geval weer kunnen beginnen met het verzorgen van het ontbijt voor de Mariahoeve. Ik hoop dat ik weer met hem verder kan. Het is afwachten of dat kan, ook gezien zijn gezondheid."