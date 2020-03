Met klap op oude heipaal start bouw nieuw Diaconessenhuis

Mariska de Groot is transitiedirecteur van Isala Meppel. Een vergelijkbaar nieuwbouwtraject begeleidde ze ook voor een ziekenhuis in Enschede. "We hebben enorm naar dit moment uitgekeken. We hebben het in drie jaar voorbereid en dat is voor een ziekenhuis heel snel."

Toch wordt er in Meppel al veel langer gewacht op de komst van een nieuw ziekenhuis, omdat na de bouw van het huidige gebouw in 1937 er verschillende uitbreidingen zijn geweest die het ziekenhuis er niet altijd efficiënter op maakten. De Groot: "Het ziekenhuis van nu is een lappendeken van allerlei bouwjaren, waar tot aan de jaren negentig is gebouwd. Dus we waren eraan toe."

Kleiner

Het ziekenhuis wordt gebouwd volgens de nieuwste inzichten en wordt veel kleiner dan het huidige. "We hebben het zo compact mogelijk gemaakt, zodat de loopafstanden heel kort zijn. Als je straks binnen komt, ben je eigenlijk ook gelijk op je bestemming", zegt Mariska de groot.

Het ontwerp van het gebouw komt van Vakwerk Architecten uit Delft. Architect Ellen van der Wal: "We hopen dat het een heel fijn gebouw voor patiënten en medewerkers wordt. We proberen dat het de mensen stimuleert om te bewegen. En het gebouw richt zich bijvoorbeeld ook heel erg op de oudere patiënt."

Twee opbouwen

Het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis heeft een natuurlijke uitstraling met op het dak sedumplantjes en bruine gevelwanden. Van der Wal: "Het is een uitgestrekt gebouw dat vooral uit een laag bestaat met daarop twee centrale opbouwen van een paar lagen met de kamers. Het is hier natuurlijk een prachtige locatie met vlakbij de Reest. En het gebouw richt zich daar ook op. Mensen kunnen daar gebruik van maken en ernaar kijken. Het wordt hartstikke mooi."

Raad van State

Tegen de bouw heeft een omwonende een procedure in gang gezet bij de Raad van State. De omwonende verwacht veel geluidshinder door weerkaatsing van het snelweggeluid op de gevels. De zaak moet nog voorkomen, maar dat maakt voor de bouw niet uit. De Groot: "Gezien de aard van het bezwaar, dat niet gericht is op de bouw van het ziekenhuis, maar op die geluidsbelasting, hebben wij gezegd dan kunnen we wel beginnen. Er is geen bezwaar aangetekend om te beginnen met het gebouw. En er is een maatschappelijk belang om toch te beginnen."

Dat door de procedure de bouw aangepast moet worden, verwacht De Groot niet. "Maar we gaan het afwachten en zullen erop anticiperen wanneer dat nodig is." De bouw duurt tot december 2021 en zal daarna in een maand of drie ingericht en getest worden. "We nemen het begin april 2022 in gebruik", aldus transitiedirecteur De Groot.