Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Schoonebeek

In 't Aole Gemientehoes zitten onder andere meerdere muziekverenigingen, verschillende sportverenigingen, hobbyclubs, een school en een bibliotheek. Maar nog veel meer.

Het gebouw is uit de grond gestampt in 1969, waarna in 1971 de gemeente erin trok. Het is qua bouw een typisch 'jaren '60/'70-gebouw'. Volgens de website van 't Aole Gemientehoes is daarvoor gekozen omdat 'het was gebaseerd op het ideaal van een open en laagdrempelige overheid'. Aan de buitenkant is het nog precies de blokkendoos die er in de jaren '70 is neergezet. Van binnen is het pand in 2019 gerenoveerd om te kunnen voldoen als mfc. Tussen 1998 en 2019 stond het grotendeels leeg.

Een ouder gemeentehuis

De gemeente begon in 1971 in dat pand, maar dat betekent niet dat het het eerste gemeentehuis van Schoonebeek was. In 1884 werd Schoonebeek namelijk al een zelfstandige gemeente, na de afscheiding van de gemeente Dalen. Schoonebeek is lang de jongste gemeente van Drenthe geweest. De naam was destijds Oud-Schoonebeek. Dat werd in 1952 Schoonebeek.

Het eerste gemeentehuis van Oud-Schoonebeek was geen echt gemeentehuis. De gemeenteraad vergaderde in de gemeentelijke school, op aandringen van de eerste burgemeester van de gemeente: Lodewijk Bernardus Johannes Dommers, tevens naamgever van het Dommerskanaal.