Pand voormalige basisschool Het Blokland Noordscheschut in de verkoop

Het gebouw van de voormalige basisschool Het Blokland in Noordscheschut gaat vanaf oktober in de verkoop. Volgens Hoogeveen zijn er genoeg goede andere onderwijsplekken in de gemeente. Het pand opnieuw gebruiken voor onderwijs is daarom niet nodig denkt ze.

Tot aan de zomer konden kinderen van Het Blokland les krijgen op de locatie langs het Zwarte Dijkje. Door een tekort aan leerlingen kan de school na de vakantie niet verder. Onderdeel van de voormalige school is een kinderopvang. Die zit op dit moment nog in het gebouw en blijft actief tot oktober. Daarna houdt het op.

Overstap

De basisschool had negentien leerlingen en dat zijn vier minder dan wettelijk is toegestaan. Het Blokland kampte al langer met dat probleem. Door twee jaar geleden te fuseren met de Diedeldoorn in Emmen leek het erop dat de school door kon gaan. Ook probeerde het bestuur aan te tonen dat er goede mogelijkheden waren voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zonder succes, de toestroom van leerlingen nam niet toe.

De school gaf eerder al aan in gesprek te gaan met ouders om uit te zoeken waar de leerlingen naar toe kunnen na de zomer. In het dorp is nog een andere basisschool, de Regenboog.

Ook is er nog een adere kinderopvang in Noordscheschut gevestigd. Namelijk die van organisatie Spelerwijs in dorpshuis de Cirkel. De locatie kan uitgebreid worden zodat er meer kinderen terecht kunnen. Bijna alle kinderen die op de kinderopvang van Het Blokland zaten maken de overstap naar Spelerwijs meldt de gemeente. Hetzelfde geldt voor het personeel van de kinderopvang.

Docenten