Durf jij in het Drents te zingen?

Hoe lang sta je gemiddeld bij een stoplicht? Voor je gevoel misschien lang, maar veel langer dan een minuutje zal het niet zijn. En met die korte tijd hoopt het Huus van de Taol muzikale mensen over de streep te trekken om een liedje te zingen in het Drents. Daarom organiseert het Huus van de Taol de 'stoplochtsessies'.

Bert Rossing van het Huus van de Taol: "Wij willen heel graag dat mensen die nooit in het Drents zingen het een keer proberen. Meestal durven ze dat niet, omdat ze denken dat het ingewikkeld is, of omdat het veel werk is. Maar als we nu gewoon zeggen 'een heel kort liedje, van maximaal één minuut'? Dan trekken we vast een paar mensen over de drempel."

Drentse rap?

Aan de zoektocht zijn wel een paar eisen verbonden. Rossing: "Mensen moeten wel echt kunnen zingen en het liefst wat ervaring hebben." Verder moet het liedje akoestisch gespeeld kunnen worden, door maximaal vijf mensen.

Wat voor soort liedje het dan verder moet zijn, dat maakt niet zoveel uit. "Klassiek, rap... als het maar in het Drents is", legt Rossing enthousiast uit. Ook hoeft het geen probleem te zijn als je geen muzikale begeleiding hebt, of als je niet zo goed in het Drents kunt schrijven: daar kan het Huus van de Taol je bij helpen.

Live clip

Rossing: "Het is geen competitie, maar de eerste tien nummers waarvan de jury denkt 'prachtig mooi', daar gaan we een live clip van maken." Die live clip wordt dan uitgezonden bij RTV Drenthe. Het Huus van de Taol heeft naast de open inschrijvingen ook een aantal artiesten gevraagd. "Dan hebben we een mooie mix", vertelt Rossing.

Denk je nu: dat wil ik graag proberen? Stuur dan vóór 1 april 2020 een mailtje met een demo naar info@huusvandetaol.nl.