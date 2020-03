FC Assen definitief verder op zaterdag

Er werd voor de vorm nog wel gestemd, maar dat was eigenlijk onnodig. Het merendeel van de leden van FC Assen stemde gisteravond in met het plan om vanaf volgend seizoen met één prestatieteam verder te gaan en wel op de zaterdag.

"Eigenlijk was het dan ook niet spannend", aldus FC Assen-voorzitter Richard Weitering die vanaf komend seizoen toe wil naar wedstrijddagen van 's morgens tot zo'n zeven uur in de avond. "Qua aantal velden is dat geen probleem en bijkomend voordeel is dat de jeugd, als ze zelf hebben gespeeld, 's middags kunnen kijken naar het eerste elftal. Dat stimuleert de jongeren om in dat eerste team te willen voetballen. En als je daar nog wat jeugdactiviteiten omheen organiseert, wordt de binding met de club sterker."

Zaterdag 1

Vorig seizoen startte FC Assen al met een zaterdagtak, die na een mislukt seizoen (in 2006/2007) weer in ere werd hersteld. Vorig jaar eindigde het team op de achtste plek in de vijfde klasse. Dit seizoen staat het team van trainer Harold van Sleen op de zevende plaats in de laagste klasse.

Het eerste zondagteam verkeert al twee seizoenen in een vrije val. Na twee kampioenschappen op rij, vanuit de derde klasse (in 15/16 en 16/17), kukelde FC Assen de afgelopen twee seizoenen vanuit de eerste- naar de derde klasse en ook dit seizoen staat de Asser club op een degradatieplek.

Wie wordt de trainer?

Wie komend seizoen trainer zal zijn van het vernieuwde FC Assen is nog niet bekend. Germain Beck, trainer van zondag 1, kondigde onlangs al zijn vertrek aan. Met de huidige trainer van zaterdag 1, Harold van Sleen, lopen de gesprekken.