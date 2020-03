Steeds meer mensen bij voedselbank in Drenthe, vooral in Meppel

Landelijk is het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank vorig jaar met 8 procent toegenomen tot 151.000. Vooral ouderen en alleenstaanden deden in 2019 vaker een beroep op voedselhulp.

In de provincie Drenthe zijn in vier regio's voedselbanken actief: Noordenveld, Zuidwest-Drenthe, Hart van Drenthe en Zuidoost-Drenthe. Tezamen verstrekken ze voedselpakketten aan zo'n 3500 mensen. Iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten.

Postercampagne en folders

Dat er vooral in Meppel een toename is van het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat, kan verschillende verklaringen hebben. Zo heeft de voedselbank in Meppel, na onderzoek van de landelijke afdeling van de voedselbank naar het wegblijven van mensen, de website van de voedselbank aangepast. Er staat nu bijvoorbeeld meer uitleg over wat de voedselbank precies doet.

Ook zijn er posters opgehangen met duidelijke uitleg. Tonie Mulder, werkzaam bij voedselbank Meppel: "Die postercampagne roept mensen op zich aan te melden bij de voedselbank als ze denken dat ze daarvoor in aanmerking komen. Er is een folder bij die heel uitgebreid ingaat op wat kan en wat niet kan. Dat werkt volgens ons ook." Daarnaast stelt Mulder dat de financiële drempel de afgelopen jaren is verlaagd. Hierdoor kunnen mensen dus sneller gebruik maken van de diensten van de voedselbank.

Stille armoede

Bij de voedselbank in Assen zijn geen grote variaties te zien in het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat. Ze helpen 240 gezinnen per week en dit aantal blijft stabiel. "Misschien komt het omdat wij als voedselbank goed te vinden zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat op andere plekken mensen toch makkelijker de voedselbank zoeken of moeten zoeken", vertelt Reitse Heerze van de voedselbank in Assen. Volgens hem is er sprake van stille armoede.

Noordenveld en Emmen

Bij de voedselbank in Noordenveld blijft het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank ongeveer hetzelfde. Zo werden er in het voorjaar en de zomer van 2019 zo'n dertig pakketten per week verstrekt, goed voor zo'n 90 mensen, terwijl dat aantal in de loop van de herfst en winter toenam tot 45, voor zo'n 135 mensen.

In Emmen is het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat de afgelopen vijftien jaar vertienvoudigd. Sinds 2019 is het aantal echter stabiel. Volgens Harrie Timmerman van de voedselbank Emmen zijn er veel mensen die er niet uitkomen: in de regio Zuidoost-Drenthe maken 750 gezinnen gebruik van de voedselbank, wat ongeveer neerkomt op 1800 mensen. Timmerman geeft hiervoor als verklaring dat de kosten voor veel mensen stijgen, maar de inkomens niet meestijgen. Daardoor komen volgens hem veel mensen in de problemen.

Bovendien is er volgens Timmerman een grote groep die wel gebruik mag maken van de voedselbank, maar dat niet doet uit schaamte.

'Stok achter de deur'

In principe stoppen alle voedselbanken na drie jaar met de hulp, bijvoorbeeld omdat mensen dan uit de schuldsanering zijn. Volgens Heerze van de voedselbank Assen stopt de hulp dan ook echt: "Dat is voor mensen een stok achter de deur."

De voedselbanken in Meppel, Noordenveld en Emmen houden die regel ook aan, maar volgens Jo Schuurmans van de voedselbank Noordenveld "zijn er mensen bij die, als je ze buitensluit, dieper in het moeras zakken. Die mensen mag je niet laten vallen. Wij mogen per geval de situatie bekijken."

Het is niet bekend om hoeveel mensen dit precies gaat. Timmerman van de voedselbank Emmen denkt dat het om zo'n 20 tot 25 procent gaat, maar "we stimuleren mensen wel om eruit te komen."