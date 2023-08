Extreem weer in Zuid-Korea schopt scoutingdroomreis van Lucas (16) uit Diever in de war

Hard gewerkt voor 4.500 euro

Anderhalf jaar trof hij voorbereidingen voor de reis die hem 4.500 euro kostte. "Die verre reis sprak me heel erg aan. Het leek me heel leuk om al die andere nationaliteiten te ontmoeten. Ik heb hard gewerkt om het geld bij elkaar te verdienen: in tuinen gewerkt, statiegeldflessen opgehaald en ingeleverd en knieperties gebakken en verkocht."

Die reis zelf ziet er inmiddels heel anders uit dan hij van te voren had gedacht. Om hem heen stonden scoutinggroepen uit de Verenigde Staten en uit het Verenigd Koninkrijk, maar die zijn inmiddels vertrokken vanwege de extreme hitte. 600 scouts werden afgelopen week onwel. Van die warmte heeft Lucas niet zoveel last, zegt hij. "Het is wel warm, vooral in de tent 's nachts. Maar dat mag de pret niet bederven."

Lange rijen

Door de extreme warmte zijn veel activiteiten op het heetste punt van de dag afgelast. Daarvan baalt hij het meest. "Veel gaat niet door en er staan 's ochtends lange rijen als de activiteiten wel doorgaan. Het is me al een paar keer gebeurd dat ik niet mee kon doen omdat het al vol was."

Daniëlle Wagemans uit Borger houdt de berichtgeving over de orkaan en de hitte van de afgelopen dagen goed in de gaten. Haar 16-jarige dochter is ook afgereisd naar Zuid-Korea. Zorgen om de veiligheid van haar dochter maakt ze zich niet. "Om je kind voor het eerst alleen op reis te laten gaan, en dan ook nog zo ver weg, is natuurlijk spannend. Maar Isa zit al tien jaar bij de scouting en ik ben zelf ook scout, dus ik weet dat er gewoon heel goed voor de kinderen gezorgd wordt en dat alles goed geregeld is."

'Onderdeel van de ervaring'

Dat het kamp vroegtijdig afgebroken moet worden, na week met al de nodige obstakels, is jammer maar 'onderdeel van de ervaring', zegt ze. " Het is alleen maar goed dat ze moeten verplaatsen, want met de wind is het huidige kamp niet veilig." Volgens Weggemans is het een ervaring die 'je maar één keer in je leven op deze manier als jeugdscout meemaakt. Dat is gewoon geweldig."